Fidanzati uccisi a Lecce | arrestato il presunto omicida | è uno studente di 21 anni | ex «coinquilino» delle vittime Il procuratore | «Fortissima premeditazione»

Leggi su open.online

(Di lunedì 28 settembre 2020) È stato fermato poco prima22 di questa sera ildei dueEleonora Manta e Daniele De Santis, nella loro casa di via Montello, nella serata dello scorso 21 settembre. Si chiama Antonio De Marco, ha 21ed è unodi scienze infiermeristiche. Stando a quanto riportato daldi, Leonardo Leone De Castris che ha incontrato la stampa dopo le 22.30, il giovane è di Casarano, in provincia di, ma viveva in una casa in affitto ed è stato per un periodo «. «Manca però un movente», ha detto il ...