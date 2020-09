Renato Zero, il dramma segreto a Verissimo: «Ho rischiato di morire. La sensazione del piede nell’aldilà…». Silvia Toffanin commossa (Di domenica 27 settembre 2020) Renato Zero, il dramma segreto a Verissimo: «Ho rischiato di morire. La sensazione del piede dall’altra parte…». Oggi, il cantautore, icona della musica italiana, è stato ospite nel salotto di Silvia Toffanin per festeggiare i suoi 70 anni, che compirà mercoledì 30 settembre. Renato Zero si è raccontato a cuore aperto, tra carriera e vita privata. E ha raccontato anche un momento duro della sua vita. «Sono nato con una grande anemia ereditata da mia madre – spiega -. Da piccolo ho subito una trasfusione, sono salvo per il sangue di un frate. Questa sensazione di stare con il ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 27 settembre 2020), il: «Hodi. Ladeldall’altra parte…». Oggi, il cantautore, icona della musica italiana, è stato ospite nel salotto diper festeggiare i suoi 70 anni, che compirà mercoledì 30 settembre.si è raccontato a cuore aperto, tra carriera e vita privata. E ha raccontato anche un momento duro della sua vita. «Sono nato con una grande anemia ereditata da mia madre – spiega -. Da piccolo ho subito una trasfusione, sono salvo per il sangue di un frate. Questadi stare con il ...

_Techetechete : Siete pronti? Lunedì torniamo per un omaggio a tre grandi che festeggiano il compleanno a fine settembre: Loretta G… - HuffPostItalia : Renato Zero: 'Achille Lauro? Riesce ad affermarsi con poco. Io mi sono fatto il mazzo. Cantavo la periferia, non er… - annatomasi1 : @PalmaFrancesco @GianfrancoSanni @lauraboldrini @MonicaCirinna @rulajebreal Ma scusa, perché altri personaggi famos… - ilbue63 : @Uberbored_80 @100kgdicaos Renato zero ha proprio negato invece ('tutt'altra pasta') - radiosiciliarse : Renato Zero - Soldi -