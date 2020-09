Ilary Blasi, romantici auguri per il compleanno di Francesco Totti (Di domenica 27 settembre 2020) Sono quarantaquattro le candeline spente da Francesco Totti. Nel giorno del suo compleanno, in tanti, tra amici, tifosi o semplici ammiratori, hanno voluto fare gli auguri all’ex capitano della Roma. Tra tutti, però, ad attirare l’attenzione sono le parole di Ilary Blasi, che su Instagram ha pubblicato una romantica dedica per suo marito. Ilary Blasi e Francesco Totti rappresentano, senza ombra di dubbio, una delle coppie più apprezzate del mondo dello spettacolo. Sin dal loro fidanzamento, infatti, si sono mostrati con schiettezza e naturalezza, senza nascondere né i momenti più divertenti e dolci, né quelli più bui. Non sono quindi mancate negli anni, da parte di ... Leggi su dilei (Di domenica 27 settembre 2020) Sono quarantaquattro le candeline spente da. Nel giorno del suo, in tanti, tra amici, tifosi o semplici ammiratori, hanno voluto fare gliall’ex capitano della Roma. Tra tutti, però, ad attirare l’attenzione sono le parole di, che su Instagram ha pubblicato una romantica dedica per suo marito.rappresentano, senza ombra di dubbio, una delle coppie più apprezzate del mondo dello spettacolo. Sin dal loro fidanzamento, infatti, si sono mostrati con schiettezza e naturalezza, senza nascondere né i momenti più divertenti e dolci, né quelli più bui. Non sono quindi mancate negli anni, da parte di ...

