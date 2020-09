‘Grande Fratello Vip 5’, giorno 13: commenti al live (Di domenica 27 settembre 2020) giorno 13 In questo post potrete commentare il live della quinta edizione del Grande Fratello Vip! Vi ricordiamo che la diretta è disponibile sul sito ufficiale del reality show e su Mediaset Extra (canale 55 del digitale terrestre). A voi i commenti! L'articolo ‘Grande Fratello Vip 5’, giorno 13: commenti al live proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia (Di domenica 27 settembre 2020)13 In questo post potrete commentare ildella quinta edizione del GrandeVip! Vi ricordiamo che la diretta è disponibile sul sito ufficiale del reality show e su Mediaset Extra (canale 55 del digitale terrestre). A voi i! L'articolo ‘GrandeVip 5’,13:alproviene da Isa e Chia.

stanzaselvaggia : Quindi stasera al Grande fratello vip 5 Garko ha detto di essere gay. Pazzesco. Non sapevo che fosse l’edizione numero 5.#GFVIP - GrandeFratello : Abbiamo ascoltato la storia di Denis, uguale a quella di tanti ragazzi e ragazze. Online e offline. Grande Fratello… - GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - LadyFalenaIvana : RT @confuangi: #GfVIP Massimiliano ' io adoro il grande fratello anche per questo mi ha fatto fare pace con Adua chi l' avrebbe mai detto… - blueskay1D : RT @impasticcata: ‘AVVERTITE MASSIMILIANO CHE STA FACENDO IL GRANDE FRATELLO’ STEFANIAAAA ?? ?? #GFVIP -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Grande Fratello Uragano Laura fa paura, 500mila evacuati negli Usa Affaritaliani.it