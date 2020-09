Esordio pazzesco per Luis Suarez, la moglie: “Che bello vederti di nuovo sorridere” (Di domenica 27 settembre 2020) Luis Suarez è di nuovo felice. L'Esordio con la maglia dell'Atletico Madrid è stato perfetto: l'attaccante ha segnato due gol in 20 minuti, contribuendo al 6-1 contro il Granada. Due gol e un assist: come presentazione non c'è male. La moglie dell'attaccante, Sofia Balbi, ha espresso tutta la sua felicità sui social: "Questo è quello che ti meriti! Che bello vederti sorridere di nuovo". E i fan del giocatore hanno colto l'occasione per mandare ironici messaggi all'indirizzo del Barca e del tecnico dei blaugrana, colpevoli di essersi liberati di Luis.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CFpi5WCqawT/" Esordio pazzesco per ... Leggi su golssip (Di domenica 27 settembre 2020)è difelice. L'con la maglia dell'Atletico Madrid è stato perfetto: l'attaccante ha segnato due gol in 20 minuti, contribuendo al 6-1 contro il Granada. Due gol e un assist: come presentazione non c'è male. Ladell'attaccante, Sofia Balbi, ha espresso tutta la sua felicità sui social: "Questo è quello che ti meriti! Chesorridere di". E i fan del giocatore hanno colto l'occasione per mandare ironici messaggi all'indirizzo del Barca e del tecnico dei blaugrana, colpevoli di essersi liberati di.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CFpi5WCqawT/"per ...

