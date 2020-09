Biathlon | cambia calendario di Coppa del Mondo | out Ostersund e Le Grand Bornard

Leggi su sportface

(Di domenica 27 settembre 2020) La stagione degli sport invernali si avvicina e le varie Federazioni stanno considerando la situazione epidemiologica dei Paesi coinvolti per eventualmente modificare calendari e protocolli. Anche l’IBU (InternationalUnion), dopo le modifiche apportate all’IBU Cup, ha deciso di modificare ildelladel. Non ci saranno(Svezia) e LeBornand (Francia), che verranno sostituite dalle doppie tappe a Kontiolahti (Finlandia) e Hochfilzen (Austria) per ridurre gli spostamenti. I biatleti inizieranno la nuova stagione proprio in Finlandia nel fine settimana del 28-29 novembre e rimarranno nella stessa località fino al 6 dicembre, per poi spostarsi in Austria dall’11 al 20 dicembre. Nessuna variazione invece per le tappe ...