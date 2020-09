Allerta Meteo Emilia-Romagna: temporali, vento forte e grandine nelle prossime ore (Di domenica 27 settembre 2020) “A partire dal pomeriggio di oggi 27 settembre sono previsti temporali associati a raffiche, fulminazioni e probabile grandine sul settore centro-orientale. Inoltre sono previsti venti di bora sulla costa e sul mare superiori a 62 km/h, con raffiche superiori a 74 km/h. Si prevede anche un aumento della ventilazione sul crinale appenninico fino a superare i 62 km/h, con raffiche superiori a 74 km/h. Nella giornata di domani 28 settembre sulla fascia costiera saranno possibili ancora temporali in esaurimento nel corso della mattinata. La ventilazione, in diminuzione sulla costa, rimarrà di burrasca forte sul mare, determinando un innalzamento del moto ondoso al largo superiore a 2,5 m. La previsione di altezza d’onda è al limite della soglia di attenzione, tuttavia non si escludono locali ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 27 settembre 2020) “A partire dal pomeriggio di oggi 27 settembre sono previstiassociati a raffiche, fulminazioni e probabilesul settore centro-orientale. Inoltre sono previsti venti di bora sulla costa e sul mare superiori a 62 km/h, con raffiche superiori a 74 km/h. Si prevede anche un aumento della ventilazione sul crinale appenninico fino a superare i 62 km/h, con raffiche superiori a 74 km/h. Nella giornata di domani 28 settembre sulla fascia costiera saranno possibili ancorain esaurimento nel corso della mattinata. La ventilazione, in diminuzione sulla costa, rimarrà di burrascasul mare, determinando un innalzamento del moto ondoso al largo superiore a 2,5 m. La previsione di altezza d’onda è al limite della soglia di attenzione, tuttavia non si escludono locali ...

