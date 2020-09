Matrimonio di Elettra Lamborghini: sua sorella Ginevra assente, c’è maretta fra le due (Di sabato 26 settembre 2020) Oggi sul Lago di Como si celebra il Matrimonio di Elettra Lamborghini con il deejay olandese Afrojack e fra i partecipanti non ci sarà Ginevra Lamborghini che, come suggerisce il cognome, è la sorella di Elettra. Fra le due, infatti, ci sarebbe maretta ed a confermarlo è stata proprio Ginevra su Instagram rispondendo ‘no’ alla domanda ‘andrai al Matrimonio di Elettra?’. Elettra Lamborghini potrà comunque contare sul supporto della famiglia, dato che le altre sue sorelle Lucrezia e Flaminia parteciperanno al Matrimonio nel ruolo di testimoni di nozze. Presente anche l’unico fratello, ... Leggi su biccy (Di sabato 26 settembre 2020) Oggi sul Lago di Como si celebra ildicon il deejay olandese Afrojack e fra i partecipanti non ci saràche, come suggerisce il cognome, è ladi. Fra le due, infatti, ci sarebbeed a confermarlo è stata propriosu Instagram rispondendo ‘no’ alla domanda ‘andrai aldi?’.potrà comunque contare sul supporto della famiglia, dato che le altre sue sorelle Lucrezia e Flaminia parteciperanno alnel ruolo di testimoni di nozze. Presente anche l’unico fratello, ...

