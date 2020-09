Elettra Lamborghini, il giorno del suo matrimonio è arrivato: le prime foto (Di sabato 26 settembre 2020) Tutto pronto per il matrimonio dell’anno, quello tra l’ereditiera e cantante – nonchè influencer – Elettra Miura Lamborghini e il dj Afrojack. Un unione che sembrava essere a rischio, dopo le violenti piogge di questi giorni, ma che infine è stato confermato. E fremono gli ultimissimi preparativi per la cerimonia, che sarà blindata e top … L'articolo Elettra Lamborghini, il giorno del suo matrimonio è arrivato: le prime foto proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 26 settembre 2020) Tutto pronto per ildell’anno, quello tra l’ereditiera e cantante – nonchè influencer –Miurae il dj Afrojack. Un unione che sembrava essere a rischio, dopo le violenti piogge di questi giorni, ma che infine è stato confermato. E fremono gli ultimissimi preparativi per la cerimonia, che sarà blindata e top … L'articolo, ildel suo: leproviene da www.meteoweek.com.

ilmessaggeroit : #elettra lamborghini: il giorno delle nozze è arrivato - benditador_ : RT @makakog: Album femminili che hanno debuttato più in alto in Italia nel 2020: 1) Lady Gaga #1 2) Annalisa #2 3) Gaia #3 3) Elettra Lamb… - miricordodime : RT @makakog: Album femminili che hanno debuttato più in alto in Italia nel 2020: 1) Lady Gaga #1 2) Annalisa #2 3) Gaia #3 3) Elettra Lamb… - stuckonyouth : Oggi si passa la giornata ad aspettare storie Instagram sul matrimonio di Elettra Lamborghini e Afrojack - _saidisaudade : RT @makakog: Album femminili che hanno debuttato più in alto in Italia nel 2020: 1) Lady Gaga #1 2) Annalisa #2 3) Gaia #3 3) Elettra Lamb… -