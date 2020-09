Corona, Bianca e la maledizione dell'alcol (Di sabato 26 settembre 2020) Le scuse dello scrittore alla Berlinguer dopo averla zittita in tv: "Sono stato un cafone, ma sono quaranta giorni che non bevo" Leggi su quotidiano (Di sabato 26 settembre 2020) Le scuseo scrittore alla Berlinguer dopo averla zittita in tv: "Sono stato un cafone, ma sono quaranta giorni che non bevo"

Corriere : Corona: «Chiedo scusa a Bianca Berlinguer, sono nervoso perché non tocco alcol da 40 giorni» - PaoloBMb70 : RT @radiodeejay: Lo scrittore chiede scusa anche al pubblico che ha visto il programma #MauroCorona #BiancaBerlinguer #RadioCapital https:/… - infoitcultura : Bianca Berlinguer durissima con Mauro Corona: “ Ha esagerato senza motivo non so se lo rivedremo” e Corona “Andate… - dk768 : @marcopink73 E come no? Ci vuole una tunica bianca con un nodo sulla spalla, un'acconciatura a cipolla con una coro… - BomprezziMarco : RT @alebarbano: Mauro Corona chiede scusa a Bianca Berlinguer, perché - dice - “la mia coscienza mi ha detto sei un cretino”. Adesso Bianca… -