Trump: 'Il coronavirus fa pensare all'Italia ma viene dalla Cina' (Di venerdì 25 settembre 2020) 'Alcuni lo chiamano coronavirus e questo fa pensare a un luogo magnifico in Italia, ma il virus non è arrivato dall'Italia, bensì dalla Cina'. Lo ha detto Donald Trump, ironizzando sul Covid, durante ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 25 settembre 2020) 'Alcuni lo chiamanoe questo faa un luogo magnifico in, ma il virus non è arrivato dall', bensì'. Lo ha detto Donald, ironizzando sul Covid, durante ...

Agenzia_Ansa : Donald Trump ha affermato che il coronavirus non è una minaccia per i giovani e che 'non colpisce virtualmente ness… - 6000sardine : #Trump ormai cerca ogni giorno di puntare a dire la frase più assurda della storia:'Il coronavirus non colpisce vir… - AngeloCivico : RT @MediasetTgcom24: Trump: 'Il coronavirus fa pensare all'Italia ma viene dalla Cina' #donaldtrump - carlossartori19 : RT @MediasetTgcom24: Trump: 'Il coronavirus fa pensare all'Italia ma viene dalla Cina' #donaldtrump - ilmeteoit : #CORONAVIRUS: #USA-CINA, è #SCONTRO. Ecco la #DURA #RISPOSTA di #Pechino al #Presidente #TRUMP -