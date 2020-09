Romina Power su tutte le furie, il duro sfogo e l’appello: “E’ vergognoso…” (FOTO) (Di venerdì 25 settembre 2020) Romina Power arrabbiata su Instagram: il motivo Negli ultimi giorni Romina Power è tornata a far parlare di sé no per notizie legate al gossip ma per questioni molto più serie. Di recente l’ex moglie di Al Bano si sta battendo per vietare la costruzione di un depuratore a Manduria, nella sua adorata Puglia. La cantante statunitense ha fatto vari appelli sui suoi canali social ma anche recandosi direttamente sul posto. L’ennesima dimostrazione che la professionista è un’amante degli animali e soprattutto della natura. Nelle ultime ore la Power, sul suo account IG si è sfogata duramente con i propri follower. Per quale motivo? La donna ha condiviso uno scatto nel quale una piccola bambina di origini georgiane tiene le mani alzate davanti al volto ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 25 settembre 2020)arrabbiata su Instagram: il motivo Negli ultimi giorniè tornata a far parlare di sé no per notizie legate al gossip ma per questioni molto più serie. Di recente l’ex moglie di Al Bano si sta battendo per vietare la costruzione di un depuratore a Manduria, nella sua adorata Puglia. La cantante statunitense ha fatto vari appelli sui suoi canali social ma anche recandosi direttamente sul posto. L’ennesima dimostrazione che la professionista è un’amante degli animali e soprattutto della natura. Nelle ultime ore la, sul suo account IG si è sfogata duramente con i propri follower. Per quale motivo? La donna ha condiviso uno scatto nel quale una piccola bambina di origini georgiane tiene le mani alzate davanti al volto ...

