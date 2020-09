Poliziotto ucciso in commissariato: il detenuto gli ha rubato la pistola durante i controlli anti-Covid (Di venerdì 25 settembre 2020) Un Poliziotto con più di trent'anni d'esperienza è morto alle prime ore del mattino di venerdì 25 settembre, ucciso da un detenuto. L'agente stava misurando la temperatura dell'uomo che aveva preso in ... Leggi su leggo (Di venerdì 25 settembre 2020) Uncon più di trent'anni d'esperienza è morto alle prime ore del mattino di venerdì 25 settembre,da un. L'agente stava misurando la temperatura dell'uomo che aveva preso in ...

Un poliziotto con più di trent'anni d'esperienza è morto alle prime ore del mattino di venerdì 25 settembre, ucciso da un detenuto. L'agente stava misurando la temperatura dell'uomo che aveva preso in ...

Uccisi perché intuivano i cambiamenti di cosa nostra e perché attuavano la legge

Oggi venticinque settembre due anniversari: 41 anni dall’uccisione del giudice Cesare Terranova e di Lenin Mancuso poliziotto preposto alla scorta del giudice, ma anche l’anniversario dell’uccisione d ...

Uccisi perché intuivano i cambiamenti di cosa nostra e perché attuavano la legge

Oggi venticinque settembre due anniversari: 41 anni dall'uccisione del giudice Cesare Terranova e di Lenin Mancuso poliziotto preposto alla scorta del giudice, ma anche l'anniversario dell'uccisione d ...