Mercato Juventus, scambio Costa-Dembelè: arriva la risposta del Barça (Di venerdì 25 settembre 2020) Mercato Juventus – Mancano ancora pochi giorni alla conclusione delle trattative di Mercato, che avverrà il prossimo 5 ottobre. E tutti i club, bianconeri compresi, stanno cercando di puntellare il proprio organico. Quali potrebbero essere gli ultimi rinforzi per Andrea Pirlo? Si era parlato di uno scambio con il Barcellona che però sembra avere pochissime chance di concretizzarsi. Mercato Juventus, scambio Dembelè-Douglas Costa Nessuno scambio all’orizzonte ci sarebbe tra Barcellona e Juventus. E’ questo quello che riporta in Spagna il “Mundo Deportivo”. Nei giorni scorsi si era parlato di un possibile cambio di casacca da parte di Douglas Costa e ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 25 settembre 2020)– Mancano ancora pochi giorni alla conclusione delle trattative di, che avverrà il prossimo 5 ottobre. E tutti i club, bianconeri compresi, stanno cercando di puntellare il proprio organico. Quali potrebbero essere gli ultimi rinforzi per Andrea Pirlo? Si era parlato di unocon il Barcellona che però sembra avere pochissime chance di concretizzarsi.Dembelè-DouglasNessunoall’orizzonte ci sarebbe tra Barcellona e. E’ questo quello che riporta in Spagna il “Mundo Deportivo”. Nei giorni scorsi si era parlato di un possibile cambio di casacca da parte di Douglase ...

ZZiliani : ULTIMORA MERCATO. Juventus in difficoltà: triennale a Moggi. - forumJuventus : CT: 'Mercato. C’è Douglas Costa fra la Juventus e Chiesa. Il brasiliano è l'ago della bilancia: vuole restare ma è… - romeoagresti : #Juventus: #LucaPellegrini non è stato convocato per dinamiche di mercato. #Genoa in pole position, pronto ad accel… - jason05_ : RT @LiveBianconera: ??NEW?? La Juventus è su Federico CHIESA? ?? Il resto del mercato tra KHEDIRA e DOUGLAS COSTA ?? #LiveBianconera del 25 S… - Manauz87 : RT @LiveBianconera: ??NEW?? La Juventus è su Federico CHIESA? ?? Il resto del mercato tra KHEDIRA e DOUGLAS COSTA ?? #LiveBianconera del 25 S… -