La bandiera della Confederazione Nordtedesca sventola ancora (Di venerdì 25 settembre 2020) Pubblicato originariamente il 24 settembre su Kater La manifestazione dei negazionisti del Coronavirus a Berlino il 29 agosto scorso, che a lor detta si metterebbero coi loro pensieri “di traverso” alla vulgata di una pandemia che in realtà non esisterebbe (qui l’autodefinizione di Querdenker), ha raggiunto nella visione di diversi partecipanti il suo culmine quando un manipolo di persone, approfittando di un buco nel cordone di poliziotti, è riuscito a salire sulla scalinata del Bundestag – il Parlamento tedesco. Fin qui sembrerebbe solamente una carnevalata o la ricerca dell’opportunità per una foto di gruppo proprio davanti al “Palazzo” del potere, con relativo effetto mediatico. Il problema, non piccolo, è rappresentato dalla bandiera che quei manifestanti hanno sventolato, la ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 25 settembre 2020) Pubblicato originariamente il 24 settembre su Kater La manifestazione dei negazionisti del Coronavirus a Berlino il 29 agosto scorso, che a lor detta si metterebbero coi loro pensieri “di traverso” alla vulgata di una pandemia che in realtà non esisterebbe (qui l’autodefinizione di Querdenker), ha raggiunto nella visione di diversi partecipanti il suo culmine quando un manipolo di persone, approfittando di un buco nel cordone di poliziotti, è riuscito a salire sulla scalinata del Bundestag – il Parlamento tedesco. Fin qui sembrerebbe solamente una carnevalata o la ricerca dell’opportunità per una foto di gruppo proprio davanti al “Palazzo” del potere, con relativo effetto mediatico. Il problema, non piccolo, è rappresentato dallache quei manifestanti hannoto, la ...

d0minius : La bandiera della Confederazione Nordtedesca sventola ancora - diavolista : @FannyStravato @Sydilvizioso Tutti con la bandiera della libertà... finché restano sani - mu_antonella : RT @Silviadallava1: Il coraggio dei giovani biellorussi, che riproducono i colori della bandiera vietata da Lukashenko. Come dice nostra 'f… - serenathedoc : RT @Silviadallava1: Il coraggio dei giovani biellorussi, che riproducono i colori della bandiera vietata da Lukashenko. Come dice nostra 'f… - Bizzaalex : RT @Silviadallava1: Il coraggio dei giovani biellorussi, che riproducono i colori della bandiera vietata da Lukashenko. Come dice nostra 'f… -

Ultime Notizie dalla rete : bandiera della La bandiera della Confederazione Nordtedesca sventola ancora Linkiesta.it Decreti sicurezza, ripartono i lavori: spazzate via le norme di Salvini

Il ministro dell’interno Lamorgese sta per ultimare il testo sui nuovi decreti sicurezza. Dopo il passaggio in Consiglio dei Ministri, le nuove norme faranno il loro regolare iter nelle due aule del P ...

Ristoranti, dalle stelle alla crisi da lockdown: la "Tenda Rossa" ammaina bandiera

Dieci anni dopo arriva la prima stella Michelin, diventeranno due nel 1998, e intanto i piatti della Maria sono apprezzati da un bel mondo tra grandi vigneron che ci ospitano prestigiosi clienti ...

Il ministro dell’interno Lamorgese sta per ultimare il testo sui nuovi decreti sicurezza. Dopo il passaggio in Consiglio dei Ministri, le nuove norme faranno il loro regolare iter nelle due aule del P ...Dieci anni dopo arriva la prima stella Michelin, diventeranno due nel 1998, e intanto i piatti della Maria sono apprezzati da un bel mondo tra grandi vigneron che ci ospitano prestigiosi clienti ...