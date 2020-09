Dzeko Juventus, il Barcellona sul centravanti: l’indizio social (Di venerdì 25 settembre 2020) Il trasferimento di Edin Dzeko alla Juventus è incredibilmente saltato dopo l’arrivo di Alvaro Morata. Il bosniaco, però, non è stato affatto perdonato dai tifosi della Roma che non hanno accettato il suo consenso ai bianconeri. Il Barcellona, secondo quanto confermato da Transfermarket, sarebbe proprio sulle tracce del bosniaco dopo le cessione di Luis Suarez all’Atletico Madrid. Juventus: Dzeko piace al Barcellona La squadra catalana, quindi, avrebbe messo nel mirino proprio l’attaccante bosniaco per garantire peso in attacco. La notizia sarebbe stata confermata proprio dal calciatore che ha messo un like, come indizio social, al post. Leggi anche:Roma-Juventus probabili formazioni: c’è Mckennie, ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 25 settembre 2020) Il trasferimento di Edinallaè incredibilmente saltato dopo l’arrivo di Alvaro Morata. Il bosniaco, però, non è stato affatto perdonato dai tifosi della Roma che non hanno accettato il suo consenso ai bianconeri. Il, secondo quanto confermato da Transfermarket, sarebbe proprio sulle tracce del bosniaco dopo le cessione di Luis Suarez all’Atletico Madrid.piace alLa squadra catalana, quindi, avrebbe messo nel mirino proprio l’attaccante bosniaco per garantire peso in attacco. La notizia sarebbe stata confermata proprio dal calciatore che ha messo un like, come indizio, al post. Leggi anche:Roma-probabili formazioni: c’è Mckennie, ...

romeoagresti : La #Juventus ha deciso di non aspettare più la fase di stanca #Dzeko-#Milik. Avanti tutta su #Morata, alla ricerca… - romeoagresti : Accordo tra #Juventus e #Roma per #Dzeko definito a 16 milioni. Il bosniaco firmerà un biennale da 7.5. Nelle pross… - DiMarzio : #Milik più convinto e vicino alla @OfficialASRoma dopo l’incontro dei suoi agenti a Trigoria: c’è fiducia. #Dzeko a… - cmdotcom : #RomaJuventus: per #Pirlo primo banco prova dove #Sarri vinse. #Kulusevski non sente la pressione, e #Dzeko cosa fa… - alfredoasr1927 : RT @NoielaRoma: Intanto 3 titolari preparano il match contro la Juventus davanti ad un caffè da “Fred” #Dzeko #Pellegrini #Mirante https://… -

Ultime Notizie dalla rete : Dzeko Juventus ESCLUSIVA TJ - Cristiano Zanetti: "Juve più serena, Roma al bivio. Dzeko è un Mandzukic più... Tutto Juve Roma-Juventus: per Pirlo primo banco prova dove Sarri vinse. Kulusevski non sente la pressione, e Dzeko cosa fa?

Siamo alle porte della seconda giornata della Serie A 2020/21 ed è già arrivato il momento del primo big match del campionato. Nel posticipo della domenica la Roma di Fonseca è pronta ad ospitare la J ...

Roma, Fienga: “Fonseca non si tocca! Dzeko resterà e se giocherà contro la Juve…”

Dzeko e la sconfitta a tavolino vedi anche Accordo Roma-Borja Mayoral: si tratta col Real Fienga ha parlato anche di Edin Dzeko, che per diverso tempo è parso sul punto di passare alla Juventus se Mil ...

Siamo alle porte della seconda giornata della Serie A 2020/21 ed è già arrivato il momento del primo big match del campionato. Nel posticipo della domenica la Roma di Fonseca è pronta ad ospitare la J ...Dzeko e la sconfitta a tavolino vedi anche Accordo Roma-Borja Mayoral: si tratta col Real Fienga ha parlato anche di Edin Dzeko, che per diverso tempo è parso sul punto di passare alla Juventus se Mil ...