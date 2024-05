L’Arezzo ha concluso il proprio campionato…

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Da qualche meseè parso essere quello che ci si aspettava fin dall’inizio, ma il suo campionato è stato un continuo alternarsi di prestazioni e risultati che non ha fatto dell’undici di Indiani la mina vagante del girone, come si auspicava la società fin dal precampionato. Salvo qualche risultato eclatante, come le vittorie di Carrara e Chiavari, o quella interna col Perugia, l’undici amaranto ha spesso sciorinato prestazioni poco più che inguardabili. Alla fine l’obiettivo minimo, quello di qualificarsi per i Play Off, è stato raggiunto. Indiani parla di campionato straordinario, ma quel torneo l’ha visto solo lui.ha fatto il suo, anche se con l’altalena. Ha fatto il suo e alla fine forse avrebbe meritato di più, per esempio nella partita di Alessandria, dove la Juve B ha sfruttato al massimo la fortuna che gli è capitata. Il rigore ...