Il governo ammette che con la tassa sugli extraprofitti delle banche lo Stato non ha incassato un euro

(Di mercoledì 8 maggio 2024) L'imposta sui profittiera stata lanciata la scorsa estate, con Matteo Salvini che aveva previsto "alcuni miliardi di" di gettito. Poi però si è trasformata in una norma che gli istituti di credito potevano aggirare. Oggi il ministro dell'Economia Giorgetti ha detto che lonon hanulla, "esattamente come previsto".

Roma, 28 mar. - (Adnkronos) - "Il Movimento 5 Stelle ha depositato alla Camera, a mia prima firma, una nuova proposta di legge, adattata alla legislazione vigente, per tassare gli extraprofitti bancari e aiutare chi non riesce a pagare i rincari dei ...

Superbonus, rimborsi in dieci anni: cosa cambia - Superbonus, rimborsi in dieci anni: cosa cambia - Lo ha promesso in Senato, annunciando che il governo presenterà la nuova formula per diluire ... altrimenti – sostiene l’associazione – ci sarebbe un impatto fortissimo su imprese e banche.

Superbonus, Giorgetti corre ancora ai ripari per salvare i conti - Superbonus, Giorgetti corre ancora ai ripari per salvare i conti - Le cifre, solo a leggerle, sono roba per cuori forti: al netto degli importi soggetti ad annullamento per frodi, errori e altro, ad oggi l’ammontare dei crediti da Superbonus nel quadriennio 2020-2023 ...

Giorgetti: “Spalmare i crediti del Superbonus su 10 anni sarà un obbligo”. Le imprese: “Se retroattivo avrà impatto devastante” - Giorgetti: “Spalmare i crediti del Superbonus su 10 anni sarà un obbligo”. Le imprese: “Se retroattivo avrà impatto devastante” - I crediti del Superbonus dovranno essere spalmati su un arco di 10 anni, oltre il doppio rispetto ai 4 attuali. “Non sarà una possibilità ma un obbligo”, ha annunciato il ministro dell’Economia Gianca ...