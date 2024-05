Biglietti finale Conference League 2024 - quando escono e dove comprarli | i prezzi

Nessuna scaramanzia. Il Bayer Leverkusen , forte dell’imbattibilità in tutta la stagione e del 2-0 con cui ha battuto la Roma all’Olimpico nell’andata della semi finale di Europa League, pensa già alla finale di Dublino e ha pubblicato un articolo ...

Cresce l’attesa per la Finale di Coppa Italia 2023/2024 tra Atalanta e Juventus, in programma allo stadio Olimpico di Roma il prossimo 15 maggio alle ore 21.00. “è stata superata la quota di 55mila biglietti venduti – fa sapere la Lega Serie A in ...