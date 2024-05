Barbie The Icon Celebration | il libro sulla bambola più celebre del mondo

l’iconico Piano B – Mobilitarsi per il futuro di Lester R. Brown , pietra miliare della letteratura ambientale internazionale, torna in libreria in occasione dei 90 anni dell’autore. Pubblicato per la prima volta nel 2003 e aggiornato in tre ...

In attesa della serata più sospirata dal mondo della moda e non solo, andiamo alla scoperta del primo volume a scavare nella sua storia, nei look più memorabili e nei momenti - ingiustamente - dimenticati: Fashion's Big Night Out

In contemporanea con l'uscita del libro, in esclusiva su Storytel, l'audiolibro, letto da Zerocalcare e Neri Marcorè. Continua, dunque, il lavoro di adattamento al formato audio delle opere di ...

Francesca Fagnani ha presentato il suo libro Mala, Roma Capitale al teatro Quirino di Roma, distinguendosi per eleganza con una sofisticata tuta smoking ...

Jannik Sinner diventa un papero e si prende la copertina di Topolino - Jannik Sinner diventa un papero e si prende la copertina di Topolino - Il super tennista italiano protagonista di una storia a lui dedicata nel nuovo numero del settimanale, in edicola dall'8 maggio ...