Texas - mamma uccide il figlio di 3 anni e si suicida L’ultimo messaggio all’ex marito | Dì addio a tuo figlio

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Prima di porre fine alla sua vita e a quella di suodi 3, una madre del, Savannah Samantha Kriger, ha registrato un video di 21 secondi e ha inviato undi testo al suo exdicendo: «Dìa tuo». A riferirlo è la polizia della contea di Bexar che hanno scoperto i corpi delle donna e del piccolo Kaiden il 19 marzo in un fosso vicino a Tom Slick Park, a San Antonio. I danneggiamenti a casa dell’ex, le foto di nozze colpite dai proiettili e il suicidio omicidio Lo sceriffo della contea di Bexar Javier Salazar ha ricostruito durante una conferenza stampa il 1 maggio gli ultimi istanti di vita della madre e del piccolo. La loro scomparsa, spiega Usa Today, era ...

