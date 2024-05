Cina | Hebei - antico ponte di Zhaozhou 2

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Pechino, 08 mag – (Xinhua) – Una foto aerea, scattata da un drone il 25 aprile 2024, mostra dei turisti suldinella contea di Zhaoxian, nella provincia settentrionale cinese dello. Costruito durante la dinastia Sui (581-618), il, risalente a 1.400 anni fa, sovrasta il fiume Xiaohe della contea. E’ ilad arco singolo piu’del mondo. Una combinazione di posizione, design ed eccellente costruzione sono le ragioni principali per cui ilha resistito a terremoti, alluvioni e guerre per 1.400 anni. Insieme a monumenti famosi in tutto il mondo come la Citta’ Proibita e la Grande Muraglia, ile’ stato inserito nel 1961 nel primo gruppo di siti di protezione del patrimonio culturale nazionale ...