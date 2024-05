All’Europa serve l’Alta Velocità La missione di Ferrovie

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 8 maggio 2024) L’Europa deve creare una rete ferroviaria integrata ad Altapuntando perciò sul treno che è una delle soluzioni green più avanzate, anche per combattere la congestione delle strade. Eccola la vera mission indicata dall’amministratore delegato di, Luigi Ferraris, intervenuto nell’ambito della Influence, Relevance&Growth Conference, organizzata a Milano da Newest di Fernando Napolitano con il contributo di Aspen, Sda Bocconi e Cnbc. Secondo Ferraris “oggi in Europa ci sono reti ad altain Spagna, Francia e Italia, poche in Germania e da costruire in Europa dell’Est. Occorrono infrastrutture integrate con standard comuni e regole semplificate”. L’obiettivo principale è quello di favorire il trasporto delle merci via treno per contrastare la congestione delle autostrade. Anche perché, sempre secondo il ceo di ...