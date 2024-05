I giocatori del Torino si scusano con i tifosi dopo Superga | Abbiamo preso i provvedimenti del caso

(Di mercoledì 8 maggio 2024) “Ci sentiamo tutti responsabili“. Questa la presa di coscienza deidelgli insulti rivolti nei confronti dei presenti a, lo scorso 4 maggio, nel giorno della commemorazione per i 75 anni dalla tragedia del “Grande”. Con una lettera rivolta ai, i granata si sono scusati umilmente per l’accaduto ribadendo, poi, la volontà di rimanere uniti e concentrati per un finale di stagione che potrebbe ancora regalare emozioni, in chiave Europa. La lettera della squadra ai: “Non ci sono buoni o cattivi: tutti responsabili” Un 4 maggio da lasciarsi alle spalle, per il bene di tutti. Idelsi sentono responsabili e consapevoli del video diventato virale per alcuni insulti ...

“Ciò che è successo sabato ha lasciato in tutti noi un profondo dispiacere. Vogliamo far sentire la nostra voce per chiedere umilmente scusa a tutti, consapevoli della gravità di quanto è accaduto . Ci sentiamo tutti responsabili, non ci sono buoni ...

Monterrey, Immobile idea di mercato: futuro in Messico per il bomber della Lazio - Monterrey, Immobile idea di mercato: futuro in Messico per il bomber della Lazio - L'attaccante di origine di Torre Annunziata potrebbe lasciare la Lazio. Sondaggi da intermediari vicini al Club de Fùtbol Monterrey della Liga MX.

La Juve tenta il sorpasso all'Inter per Gudmundsson: può offrire Miretti e Barrenechea - La Juve tenta il sorpasso all'Inter per Gudmundsson: può offrire Miretti e Barrenechea - Del calciomercato della Juventus e di quelle che sarebbero le esigenze nella prossima estate del club bianconero ha parlato a TMW Radio anche l'ex calciatore Massimo Brambati: "Credo che la Juve ...

Serie A2, il miglior Under 21 della stagione è Leonardo Marangon - Serie A2, il miglior Under 21 della stagione è Leonardo Marangon - Lega Nazionale Pallacanestro comunica il vincitore dell’ottava edizione del Trofeo LNP per la Serie A2 Old Wild West per la categoria “Miglior giocatore Under 21” della ...