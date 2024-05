ATP Roma - anche Berrettini dà forfait | Non sono pront - non sono infortuna -o, ma ho paura che succeda qualcosa

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Aveva lasciato intendere nei giorni scorsi di non essere al meglio, e di non essersi cancellato dal torneo proprio perché si gioca a, ma Matteonon ce la fa ed è costretto a dareagli Internazionali d’Italia 2024 di tennis: al suo posto il lucky loser statunitense JJ Wolf, che ieri aveva perso il sorteggio con il transalpino Corentin Moutet per il primo posto liberatosi in tabellone. Sarà dunque lui a sfidare la wild card italiana Stefano Napolitano domani nel primo turno. In conferenza stampaha affermato: “Nella mia testa è molto difficile da dire, spero per Parigi, quello che mi serve alla fine è allenarmi, perché non miallenato e mi serve rientrare con ritmo con i passi che è giusto fare quando si sta fermi per un po’ di tempo, e quindi ...

