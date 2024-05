Fateci vedere Mario Uomini e Donne - il caos per il trono di Ida | il pubblico contro Maria e la redazione

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 8 maggio 2024), ilgià pensa a settembre dopo gli ultimi sviluppi. Ultimissimi, perché la registrazione del 6 maggio ha concluso questa lunga stagione fatta di colpi di scena, nascita di nuove coppie ma anche addii, soprattutto nelclassico. Ida Platano come Manuela Carriero, l’ex Temptation Island che si è seduta sula settembre scorso con Brando e Cristian e ha lasciato il programma dopo un paio di mesi senza scegliere. Quindi è subentrata Ida Platano, che da dama è stata ‘promossa’ a tronista daDe Filippi quando ha chiuso con Alessandro Vicinanza dopo circa 11 mesi di relazione. E se l’ex cavaliere e suo ex fidanzato ora è innamorato e felice accanto a Roberta Di Padua, lei non ha avuto fortuna nemmeno questa volta ae ...