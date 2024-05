Tragico incidente | 54enne cade dal tetto di un capannone e muore

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Ennesima tragedia sul lavoro nel casertano. Un operaio ha perso la vita nella zona industriale al confine fra Carinaro e Gricignano. Stando ad una prima ricostruzione l’uomo, 54 anni originario del napoletano, sarebbe precipitato daldi uno stabilimento che si occupa di metallo. Un volo di diversi metri, che non gli ha dato speranze di salvezza. Sul posto sono intervenuti i soccorsi. Gli operatori del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Fatale la caduta avvenuta a diversi metri di altezza. Inutili i tentativi di rianimazione. Sul luogo dell’mortale, avvenuto questa mattina, sono arrivati anche carabinieri e poliziotti. Agenti e militari hanno avviato i dovuti accertamenti del caso. La Procura di Napoli Nord ha aperto un’inchiesta. La dinamica esatta dell’accaduto non è ancora chiara, ma si sa che ...