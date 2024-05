(Di mercoledì 8 maggio 2024) Le parole di Mario, ex premier italiano e senatore a vita, pronunciate durante un’intervista a Radio 24, hanno scatenato un vivace dibattito sul possibile coinvolgimento didi terra inha commentato le dichiarazioni di Emmanuel Macron riguardanti l’eventualità di un intervento militare ine, tra le righe, ha mostrato di condividere la linea proposta dall’Eliseo.Leggi anche: Macron vuole inviare alcunefrancesi in“Se pensiamo che la Russia possa davvero andare anche più a Occidente dell’va fermata”, ha dichiarato, suggerendo un’azione risoluta per contrastare eventuali avanzate russe. Tuttavia, ha sottolineato le difficoltà che potrebbero sorgere nel coinvolgere ...

Roma, 8 maggio 2024 - "Mi turba che dopo Macron anche Monti oggi parli dell'invio di soldati italiani a combattere in Ucraina . Questi vanno curati - chi la pensa così e lo dice come se fosse una cosa normale - vale per Macron e per Monti, sono ...

Monti sull’invio di truppe italiane in Ucraina: “Potrà essere necessario”, la furia di Salvini: “Pericolosi” - monti sull’invio di truppe italiane in Ucraina: “Potrà essere necessario”, la furia di Salvini: “Pericolosi” - Le parole di Mario monti, ex premier italiano e senatore a vita, pronunciate durante un’intervista a Radio 24, hanno scatenato un vivace dibattito sul possibile coinvolgimento di truppe di terra in ...

Ucraina, Mario Monti: «Un giorno potrà servire mandare truppe» - Ucraina, Mario monti: «Un giorno potrà servire mandare truppe» - “Io credo che a un certo punto potrà essere necessario mandare truppe di terra in Ucraina”. Ad affermarlo è stato il Professor Mario monti ...

Generale di Kiev: “Ora non possiamo vincere, così Europa in pericolo”. Maxi attacco russo nella notte - Generale di Kiev: “Ora non possiamo vincere, così Europa in pericolo”. Maxi attacco russo nella notte - Quasi 80 missili e drone lanciati contro il Paese invaso. L’Aeronautica: missile ipersonico russo sulla regione di Leopoli. Mosca: “truppe francesi in Ucraina Bersaglio russo”. Ue: “Raggiunto accordo ...