Capelli color caramello | la scelta di Meghan e di Kate per l’autunno 2020

(Di venerdì 25 settembre 2020) Mentre il mondo ha ascoltato e ammirato l’intervento a sorpresa di Meghan Markle durante il programma ideato da Simon Cowell, America’s Got Talent, a favore di un concorrente, Archie Williams, che ingiustamente ha trascorso in prigione 37 anni per un reato commesso da un’altra persona, alle più attente osservatrici non è sfuggito un dettaglio di stile dell’ex duchessa: il suo nuovo colore di capelli.