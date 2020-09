Bologna-Parma: probabili formazioni e dove vederla (Di venerdì 25 settembre 2020) Bologna-Parma 2^ Giornata Serie A Tim 2020/2021 La seconda giornata del campionato di Serie A si concluderà lunedì 28 settembre con il posticipo Bologna-Parma. Si giocherà allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna alle ore 20:45, con la presenza sugli spalti di circa 1.000 spettatori, come da disposizioni del Ministro Spadafora. Il match rappresenta una sfida molto significativa, poiché costituisce il Derby dell’Emilia tra le due principali squadre e città della regione. Entrambe le compagini arrivano all’appuntamento con un 0 nella casella dei punti, frutto delle sconfitte rimediate durante la prima giornata. I felsinei di Mihajlovic sono usciti con le ossa rotte da San Siro, venendo sconfitti per 2-0 dal Milan. La sensazione è che i ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 25 settembre 2020)2^ Giornata Serie A Tim 2020/2021 La seconda giornata del campionato di Serie A si concluderà lunedì 28 settembre con il posticipo. Si giocherà allo Stadio Renato Dall’Ara dialle ore 20:45, con la presenza sugli spalti di circa 1.000 spettatori, come da disposizioni del Ministro Spadafora. Il match rappresenta una sfida molto significativa, poiché costituisce il Derby dell’Emilia tra le due principali squadre e città della regione. Entrambe le compagini arrivano all’appuntamento con un 0 nella casella dei punti, frutto delle sconfitte rimediate durante la prima giornata. I felsinei di Mihajlovic sono usciti con le ossa rotte da San Siro, venendo sconfitti per 2-0 dal Milan. La sensazione è che i ...

Bologna-Parma: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Seconda giornata di Serie A, questa volta con tutte e 20 le squadre in campo, a differenza del primo turno che è ancora in attesa dei recuperi che verranno effettuati settimana prossima. Da domani all ...

