Guardia di finanza Viareggio | smantellata associazione a delinquere

I militari della Guardia di finanza del Gruppo di Viareggio hanno portato a termine una complessa e articolata indagine nei confronti di una associazione per delinquere finalizzata alla produzione, commercializzazione e ricettazione di prodotti di pelletteria di alto pregio recanti famosi marchi contraffatti. Arresti Guardia di finanza Gli indagati sono 21 soggetti, implicati a vario titolo nell'attività illecita. Ai domiciliari sono quindi finite 7 persone per i reati di associazione per delinquere (416 C.P.), ricettazione (art. 648 C.P.), contraffazione, alterazione o uso marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 C.P.), introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni

