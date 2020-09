Gigi Hadid e Zayn Malik genitori per la prima volta | «La nostra bambina è qui»

(Di giovedì 24 settembre 2020) Gigi Hadid e Zayn Malik sono diventati genitori per la prima volta. Di una femminuccia. A dare la notizia sono stati proprio loro, con due post sui loro profili social in cui, mostrando la manina della bimba stretta a quella del papà, raccontano tutta la loro gioia. «La nostra bambina, bella e in salute, è qui», ha scritto il cantante. «L’amore che provo per questa creaturina è al di sopra della mia capacità di comprensione». https://twitter.com/zaynmalik/status/1308947122126032896

«La nostra piccola è qui, bellissima e in salute». Non sta nella pelle Zayn Malik, ex cantante degli One Direction, marito della supermodella statunitense Gigi Hadid, da poco diventato papà, mentre sc ...24 settembre 2020 E' nata la figlia della modella Gigi Hadid e del cantante degli One Direction, Zayn Malik. L'annuncio è arrivato via Instagram dallo stesso artista 27enne che ha postato una foto in ...