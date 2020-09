Caso Suarez, cosa rischia la Juventus in caso di violazione dell’articolo 32? (Di giovedì 24 settembre 2020) caso Suarez – Un affare chiuso e impossibile per tempi e modalità. Eppure il trasferimento di Suarez alla Juventus continua a tenere banco in questi giorni sui giornali e nelle Procure che stanno indagando sull’esame farsa sostenuto dal giocatore, settimana scorsa, a Perugia. Intercettazioni ambientali, infatti, hanno rivelato che il buon esito dell’esame del calciatore sia stato favorito dalla commissione quando in realtà l’attaccante non sarebbe stato in grado di dimostrare di conoscere davvero la lingua italiana. L’indagine intorno all’esame farsa sostenuto da Luis Suarez potrebbe portare però anche a conseguenze sportive. La FIGC ha già aperto un’inchiesta per fare chiarezza sui fatti. Per ora tutti gli ... Leggi su giornal (Di giovedì 24 settembre 2020)– Un affare chiuso e impossibile per tempi e modalità. Eppure il trasferimento diallacontinua a tenere banco in questi giorni sui giornali e nelle Procure che stanno indagando sull’esame farsa sostenuto dal giocatore, settimana scorsa, a Perugia. Intercettazioni ambientali, infatti, hanno rivelato che il buon esito dell’esame del calciatore sia stato favorito dalla commissione quando in realtà l’attaccante non sarebbe stato in grado di dimostrare di conoscere davvero la lingua italiana. L’indagine intorno all’esame farsa sostenuto da Luispotrebbe portare però anche a conseguenze sportive. La FIGC ha già aperto un’inchiesta per fare chiarezza sui fatti. Per ora tutti gli ...

pisto_gol : ??Secondo tre importanti quotidiani nazionali- LaRepubblica, Il Fatto Quotidiano e il Messaggero- nelle intercettazi… - Gazzetta_it : Caso #Suarez, spunta il reato di concorso in corruzione - FBiasin : La dichiarazione dell'avvocato Maria #Turco sul caso #Suarez. - franco_sala : Il caso #Suarez conferma che il problema non è essere stranieri, ma poveri. - sportli26181512 : Suarez: l'esame è un caso, le news sull'inchiesta: Restano cinque gli indagati (tutti dell'Università per Stranieri… -