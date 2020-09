Vaccino COVID, non prima del 2021 (Di mercoledì 23 settembre 2020) L’anno del Vaccino COVID sarà il 2021. Anche se c’è ancora chi spera in una possibilità a fine 2020 Guido Rasi, direttore esecutivo dell’Agenzia europea del farmaco smentisce. “Di fatto, nonostante tanti annunci nessuna azienda ci ha ancora fornito una previsione sulla data in cui ci sottoporrà i primi dati” dichiara in un’intervista all’Adnkronos Salute, e specifica che “L’anno giusto è il 2021 specie se si parla di iniziare a vaccinare fette significative di popolazione“. Rasi spiega che “In tutto sotto la nostra osservazione ci sono ormai circa 200 candidati vaccini e abbiamo avuto contatto con 38 sviluppatori a diversi livelli di sperimentazione”. Ed aggiunge che i vaccini che si stanno ... Leggi su pensioniefisco (Di mercoledì 23 settembre 2020) L’anno delsarà il. Anche se c’è ancora chi spera in una possibilità a fine 2020 Guido Rasi, direttore esecutivo dell’Agenzia europea del farmaco smentisce. “Di fatto, nonostante tanti annunci nessuna azienda ci ha ancora fornito una previsione sulla data in cui ci sottoporrà i primi dati” dichiara in un’intervista all’Adnkronos Salute, e specifica che “L’anno giusto è ilspecie se si parla di iniziare a vaccinare fette significative di popolazione“. Rasi spiega che “In tutto sotto la nostra osservazione ci sono ormai circa 200 candidati vaccini e abbiamo avuto contatto con 38 sviluppatori a diversi livelli di sperimentazione”. Ed aggiunge che i vaccini che si stanno ...

