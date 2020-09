Tuttosport - Milik | dalla Premier tre pretendenti | il Napoli ha fatto il prezzo

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Se la permanenza in Italia appare preclusa in maniera sempre più netta con il passare del tempo, per Arekle soluzioni all'estero non mancano.

news24_napoli : Milik verso l’addio, TuttoSport: “Tre club su Arek. Sapete quanto chiede… - CalcioNapoli24 : - SiamoPartenopei : Addio Milik, Tuttosport: tre club inglesi interessati, viene valutato 25mln da De Laurentiis - AzzurrissimoTwi : ??TUTTOSPORT. La doppia pretesa di Milik - - Simone08306562 : @ndreagalli @_ThousandN @reportrai3 Non è neanche indagata, ma loro danno x scontato ciò. Vi è anche Massimo Franch… -

Ultime Notizie dalla rete : Tuttosport Milik

Il Napoli, prima di acquistare nuovi calciatori, dovrà cedere quei calciatori in esubero. Tra questi c'è anche l'attaccante polacco Arek Milik. A tenere banco in casa Napoli c'è sempre la posizione di ...Milik va in Svizzera a sostenere un controllo specifico sulle ... Per non perdere i prossimi approfondimenti esclusivi iscriviti gratuitamente alla newsletter di Tuttosport inserendo il tuo indirizzo ...