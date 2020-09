Spadafora annuncia: “Domani nuovo protocollo per riapertura stadi” (Di mercoledì 23 settembre 2020) Importanti novità sul tema relativo alla riapertura degli stadi.I palazzetti si preparano a riaccogliere i tifosi tramite un protocollo che prevederà una graduale riapertura, dopo mesi di incertezze. "L'obiettivo del nostro ministero e di tutto il governo, dichiara il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora - nel corso del Question Time odierno alla Camera dei Deputati, è di riavere gli stadi e gli impianti sportivi aperti, ma in sicurezza e rispettando delle regole. "Domani - annuncia Spadafora - dovrebbe essere approvato all'unanimità dalla Conferenza delle Regioni un nuovo protocollo per una graduale riapertura degli stadi, che poi verrà sottoposto venerdì al Comitato tecnico ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 23 settembre 2020) Importanti novità sul tema relativo alladegli stadi.I palazzetti si preparano a riaccogliere i tifosi tramite unche prevederà una graduale, dopo mesi di incertezze. "L'obiettivo del nostro ministero e di tutto il governo, dichiara il Ministro dello Sport Vincenzo- nel corso del Question Time odierno alla Camera dei Deputati, è di riavere gli stadi e gli impianti sportivi aperti, ma in sicurezza e rispettando delle regole. "Domani -- dovrebbe essere approvato all'unanimità dalla Conferenza delle Regioni unper una gradualedegli stadi, che poi verrà sottoposto venerdì al Comitato tecnico ...

