Milan | Duarte positivo al Covid | tampone al resto della squadra

Leggi su zon

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Leoal Coronavirus. Ad annunciarlo ilin un comunicato ufficiale. Il difensore si trova già in isolamento Dopo Leao, tornato a disposizione, ilregistra un altro casoin. Si tratta del difensore Leo, risultatodopo ileffettuato ieri. Come comunica il, il difensore si trova già in isolamento e domani ilsi sottoporrà nuovamente al. Questo il comunicato dei rossoneri: “ACcomunica che il giocatore Léoè risultatoad un ...