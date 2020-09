Acea illumina Piramide Cestia con obiettivi sviluppo sostenibile Onu (Di martedì 22 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Acea, in occasione della giornata di apertura della quarta edizione del Festival dello sviluppo sostenibile organizzato da ASviS, ha illuminato la Piramide Cestia con i 17 simboli degli obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals, SDGs nell'acronimo inglese) dell'Agenda 2030 dell'Onu. All'evento di accensione hanno partecipato l'amministratore delegato di Acea, Giuseppe Gola, la presidente del Comitato per l'Etica e la Sostenibilità e membro del Cda del Gruppo Acea, Gabriella Chiellino, e il professor Enrico Giovannini, portavoce dell'ASviS, l'Alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile.L'intervento illuminotecnico ... Leggi su iltempo (Di martedì 22 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) –, in occasione della giornata di apertura della quarta edizione del Festival delloorganizzato da ASviS, hato lacon i 17 simboli deglidi(Sustainable Development Goals, SDGs nell'acronimo inglese) dell'Agenda 2030 dell'Onu. All'evento di accensione hanno partecipato l'amministratore delegato di, Giuseppe Gola, la presidente del Comitato per l'Etica e la Sostenibilità e membro del Cda del Gruppo, Gabriella Chiellino, e il professor Enrico Giovannini, portavoce dell'ASviS, l'Alleanza Italiana per lo.L'intervento illuminotecnico ...

Ultime Notizie dalla rete : Acea illumina Roma, Acea illumina la Piramide Cestia con i simboli degli obiettivi di sviluppo sostenibile Onu dell Agenda 2030 Leggo.it Porta Pia, per anniversario nuova illuminazione artistica di Roma Capitale e Acea

A 150 anni dalla presa di Roma, Porta Pia si illumina col tricolore italiano

