Referendum, Di Maio dopo la vittoria del Sì: “Fronte del No si è riunito per colpire il governo o me, ma ha ricevuto contro un boomerang” (Di lunedì 21 settembre 2020) “Diverse forze, dai valori opposti, si sono riunite sotto i vessili del No con l’unico scopo di colpire il governo e il sottoscritto, per questo abbiamo sentito il dovere di scendere nelle piazze e raccontare i motivi del sì. Qualcuno sperava nella vittoria del no perché in fondo sperava nella nostra sconfitta o in una mia sconfitta”, così il ministro degli esteri Luigi Di Maio, durante le dichiarazioni alla Camera dopo la vittoria del Sì al taglio dei parlamentari. “Qualcuno voleva il No per colpire anche il governo, ma è stato un boomerang”, ha continuato. L'articolo Referendum, Di Maio dopo la vittoria del Sì: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 settembre 2020) “Diverse forze, dai valori opposti, si sono riunite sotto i vessili del No con l’unico scopo diile il sottoscritto, per questo abbiamo sentito il dovere di scendere nelle piazze e raccontare i motivi del sì. Qualcuno sperava nelladel no perché in fondo sperava nella nostra sconfitta o in una mia sconfitta”, così il ministro degli esteri Luigi Di, durante le dichiarazioni alla Cameraladel Sì al taglio dei parlamentari. “Qualcuno voleva il No peranche il, ma è stato un boomerang”, ha continuato. L'articolo, Diladel Sì: ...

