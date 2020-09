I freelance alla prova del Covid, il futuro dei rider e dello smart working (Di lunedì 21 settembre 2020) freelance alla prova DEL CovidLa pandemia ha fatto esplodere la “freelance economy” negli Stati Uniti – scrive Axios. Milioni di lavoratori negli States sono freelance per scelta, ma in tanti stanno scegliendo questo stile di vita più rischioso e meno stabile a causa delle turbolenze economiche generate dal Covid. A crescere tra i liberi professionisti sono i genitori che si destreggiano tra la cura dei bambini e il lavoro e quelli della Generazione Z, metà dei quali fa il freelance. Ma mentre l’offerta di lavoro autonomo è aumentata in settori come la tecnologia e la finanza, lo stesso non si può dire per la ristorazione o il commercio, dove i posti di lavoro crollano. E in ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 21 settembre 2020)DELLa pandemia ha fatto esplodere la “economy” negli Stati Uniti – scrive Axios. Milioni di lavoratori negli States sonoper scelta, ma in tanti stanno scegliendo questo stile di vita più rischioso e meno stabile a causa delle turbolenze economiche generate dal. A crescere tra i liberi professionisti sono i genitori che si destreggiano tra la cura dei bambini e il lavoro e quelli della Generazione Z, metà dei quali fa il. Ma mentre l’offerta di lavoro autonomo è aumentata in settori come la tecnologia e la finanza, lo stesso non si può dire per la ristorazione o il commercio, dove i posti di lavoro crollano. E in ...

