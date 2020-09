Elezioni regionali Campania 2020, Gennaro Migliore (Italia Viva) a TPI: “Rapporto con i 5 Stelle solo occasionale” (Di lunedì 21 settembre 2020) L’esponente di Italia Viva ed ex sottosegretario di Stato al Ministero della giustizia nei governi Renzi e Gentiloni, Gennaro Migliore ha parlato ai microfoni di TPI dal comitato elettorale di Vincenzo De Luca alla Stazione Marittima di Napoli. “Ma credo i risultati debbano sempre essere attesi alla fine con i dati veri, ma possiamo essere molto soddisfatti del risultato di queste Elezioni. Anche del fatto che Italia Viva ha fin dall’inizio sostenuto questa candidatura. Per la prima volta ci presentiamo a queste Elezioni. Per noi è tutto in più. Il Movimento 5 Stelle non è stato determinante in queste Elezioni… Lo schema nazionale è d’emergenza. Il ... Leggi su tpi (Di lunedì 21 settembre 2020) L’esponente died ex sottosegretario di Stato al Ministero della giustizia nei governi Renzi e Gentiloni,ha parlato ai microfoni di TPI dal comitato elettorale di Vincenzo De Luca alla Stazione Marittima di Napoli. “Ma credo i risultati debbano sempre essere attesi alla fine con i dati veri, ma possiamo essere molto soddisfatti del risultato di queste. Anche del fatto cheha fin dall’inizio sostenuto questa candidatura. Per la prima volta ci presentiamo a queste. Per noi è tutto in più. Il Movimento 5non è stato determinante in queste… Lo schema nazionale è d’emergenza. Il ...

