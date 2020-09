Coronavirus nel Lazio, 198 nuovi casi e cinque decessi: «Tenere alta l’attenzione» (Di lunedì 21 settembre 2020) Su oltre 8 mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 198 casi di questi 117 sono a Roma e cinque i decessi. «Bisogna Tenere alta l’attenzione», ha dichiarato l’Assessore alla Sanità Alessio D’Amato. «E’ stata Pubblicata sul BURL della Regione Lazio la procedura per l’abilitazione delle strutture sanitarie autorizzate all’esercizio dell’attività di diagnostica di laboratorio per l’esecuzione dei test rapidi antigenici – ha aggiunto D’Amato che ha comunicato l’apertura «l’IRCCS Santa Lucia del nuovo drive-in a Roma-Sud (Asl Roma 2 – ingresso da via ardeatina 354)». «La postazione, opportunamente segnalata, si trova presso ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 21 settembre 2020) Su oltre 8 mila tamponi oggi nelsi registrano 198di questi 117 sono a Roma e. «Bisognal’attenzione», ha dichiarato l’Assessore alla Sanità Alessio D’Amato. «E’ stata Pubblicata sul BURL della Regionela procedura per l’abilitazione delle strutture sanitarie autorizzate all’esercizio dell’attività di diagnostica di laboratorio per l’esecuzione dei test rapidi antigenici – ha aggiunto D’Amato che ha comunicato l’apertura «l’IRCCS Santa Lucia del nuovo drive-in a Roma-Sud (Asl Roma 2 – ingresso da via ardeatina 354)». «La postazione, opportunamente segnalata, si trova presso ...

É obbligatorio prenotare i biglietti al numero 3381457688 (anche messaggistica whatsapp). Nel rispetto delle misure anti - contagio Covid 19 i posti a sedere saranno limitati e distanziati. Necessario ...

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 21 set - Crescono le preoccupazioni in tutto il mondo per l'aumento dei casi di Covid-19, che potrebbero presto spingere ... secondo i dati della Johns ...

É obbligatorio prenotare i biglietti al numero 3381457688 (anche messaggistica whatsapp). Nel rispetto delle misure anti - contagio Covid 19 i posti a sedere saranno limitati e distanziati. Necessario ...