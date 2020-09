Coronavirus Italia | maxi focolaio | piu di 100 positivi Dichiarata la zona ROSSA

(Di lunedì 21 settembre 2020) È allarme Covid in una delle realtà sociali più delicate, dove la tensione è già a livelli critici. Le quattro strutture della missione “Speranza e Carità” di Biagio Conte sono da ieri sera off limits e i quasi 900 ospiti, adesso costretti all’interno, saranno tutti sottoposti a tampone. Con un’ordinanza il governatore Nello Musumeci ha disposto l’isolamento delle strutture per i bisognosi che saranno adesso presidiate dalle forze dell’ordine. Una chiusura che ha creato forti tensioni all’interno, soprattutto della struttura di via Decollati, vicino alla Stazione di Palermo, dove trovano riparo 700 persone, soprattutto migranti. Il responsabile, frate Giovanni, è stato ricoverato con polmonite e anche un altro missionario ...

Corriere : Coronavirus, l’Italia «accerchiata» dai contagi dei Paesi vicini - Corriere : Proteste a Madrid nelle zone delle restrizioni. Si aggravano Belgio, Olanda e Repubblica Ceca. Nel mondo i morti so… - Corriere : Coronavirus, l’Italia «accerchiata» dai contagi dei Paesi vicini - AngeloVizziello : RT @CesareSacchetti: L'@Agenzia_Ansa:'coronavirus, record di vittime, sono 24.' In Italia muoiono mediamente ogni giorno 485 persone di tum… - pantanac : RT @acs_italia: «Il #coronavirus non frena i conflitti armati, ma neanche la carità della Chiesa». E' il tema centrale dell'ultimo numero d… -

