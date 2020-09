Aziende incontrano studenti e laureati al JobFestival della Vanvitelli

(Di lunedì 21 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoVentiquattrocampane e multinazionali incontrerannodell’UniversitàCampania all’interno del, che quest’anno sarà realizzato interamente on line dal 28 al 30 settembre prossimi. Il format sviluppato dall’Ufficio Attività Studentesche di Ateneo prevede l’organizzazione di workshop aziendali tutti i giorni (dalle 9 alle 13) e una tavola rotonda nel pomeriggio con la presenza di imprenditori del territorio. “Il confronto tra glie le realtà imprenditoriali del territorio è un momento fondamentale per la crescita e la formazione dei giovani – ha detto Giuseppe Paolisso, Rettore dell’Ateneo ...

stem_ai : RT @jobmeeting: ?? È partito il #VirtualJobMeetingSTEMGirls! ??????? Migliaia di donne laureate in materie STEM incontrano le aziende che assu… - jobmeeting : ?? È partito il #VirtualJobMeetingSTEMGirls! ??????? Migliaia di donne laureate in materie STEM incontrano le aziende… -

Ultime Notizie dalla rete : Aziende incontrano

anteprima24.it

Primo semestre difficile per il comparto calzaturiero italiano, fortemente provato dalla crisi pandemica: -34,9% il calo dell’indice Istat della produzione industriale e -36,3% il fatturato delle azie ...SAP ha parlato in un incontro streaming, organizzato in collaborazione con IDC, di come sta evolvendo il panorama della tecnologia italiana. Con il diffondersi a livello globale della pandemia di Coro ...INDUSTRIA CALZATURIERA ITALIANA: IN LOMBARDIA NEL PRIMO SEMESTRE 2020 LE IMPRESE SONO CALATE DEL -2,7% E GLI ADDETTI DIMINUITI DEL -1,7%. SUL FRONTE DELL’EXPORT, FLESSIONE DEL -25,1% Primo semestre d ...