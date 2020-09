Laura D'Amore, ecco chi è l'hostess italiana più seguita del mondo (Di domenica 20 settembre 2020) Francesca Galici Ha 38 anni, ed è l'hostess più seguita del mondo sui social: lei è Laura D'Amore, quasi 700 mila follower sui social e una passione per la moda Laura D'Amore è, forse, la più bella hostess del Paese. La sua occupazione principale è a bordo degli aerei ma, anche grazie alla laurea in marketing ha potuto far seguito alla grande passione per la moda ed è diventata la più seguita hostess sui social a livello planetario. Questo, quindi, le ha permesso di ottenere anche una monetizzazione importante, grazie ai ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 20 settembre 2020) Francesca Galici Ha 38 anni, ed; l'delsui social: leiD', quasi 700 mila follower sui social e una passione per la modaD';, forse, la; belladel Paese. La sua occupazione principale; a bordo degli aerei ma, anche grazie alla laurea in marketing ha potuto far seguito alla grande passione per la moda ed; diventata lasui social a livello planetario. Questo, quindi, le ha permesso di ottenere anche una monetizzazione importante, grazie ai ...

Unavoltanera : RT @Leonard48598239: @Sensibilia8 @SalaLettura @zanzibardy @Unavoltanera @GerberArancio @mia161876249 @Crsissi @giusyoni @MinervaArmata @Gi… - rajangds : RT @tossikogds: [ laura says: eccomi amore dimmi, sono io la ? divina ?, sono io e basta..???? combattimi ???? , a ??????? facc è bell ??????? ] #… - laura_leeno : AMORE MIO AUGURI TI VOGLIO UN MONDO DI BENE #????_???_????? #Fall_in_CHENday #AngelChenDay - pullagds : RT @tossikogds: [ laura says: eccomi amore dimmi, sono io la ? divina ?, sono io e basta..???? combattimi ???? , a ??????? facc è bell ??????? ] #… - minigds : RT @tossikogds: [ laura says: eccomi amore dimmi, sono io la ? divina ?, sono io e basta..???? combattimi ???? , a ??????? facc è bell ??????? ] #… -

Ultime Notizie dalla rete : Laura Amore Laura D'Amore, l'hostess di Alitalia più famosa del mondo: quando si toglie l'uniforme... foto da matti LiberoQuotidiano.it laura d'amore 4

Un lavoro arrivato per caso che diventa una passione. E un passatempo che si trasforma in un fenomeno web, anche grazie ad una laurea in marketing che ha permesso a Laura D' Amore di monetizzare le su ...

Laura Chiatti, avete mai visto la sorella? Bellissima

Molto seguita sui social, dove vanta tantissimi follower, Laura Chiatti condivide spesso scatti della propria quotidianità. Di recente ha pubblicato una foto della sorella Elisa con a corredo la segue ...

Laura Fiandra, moglie Tullio Solenghi/ “L’ho preso che aveva 22 anni un venerdì 17”

Laura Fiandra è al fianco di Tullio Solenghi da tantissimi anni: i due sono legati da 45 anni e hanno dato alla luce due figlie, Alice e Margherita. Lei però non è solo nota per il suo matrimonio con ...

Un lavoro arrivato per caso che diventa una passione. E un passatempo che si trasforma in un fenomeno web, anche grazie ad una laurea in marketing che ha permesso a Laura D' Amore di monetizzare le su ...Molto seguita sui social, dove vanta tantissimi follower, Laura Chiatti condivide spesso scatti della propria quotidianità. Di recente ha pubblicato una foto della sorella Elisa con a corredo la segue ...Laura Fiandra è al fianco di Tullio Solenghi da tantissimi anni: i due sono legati da 45 anni e hanno dato alla luce due figlie, Alice e Margherita. Lei però non è solo nota per il suo matrimonio con ...