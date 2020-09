Il deputato dem Piero De Luca vota al Da Procida

(Di domenica 20 settembre 2020) IldemDe, capogruppo in commissione parlamentare Politiche UE, hato alle 11nel seggio n.24, nella sezione elettorale “Liceo Da” di Salerno. Le operazioni di voto, anche qui, scorrono in maniera regolare, affluenza buona, con gli elettori, tutti muniti di mascherina, che stanno rispettando il distanziamento richiesto. In fila e ordinati anche sul corso cittadino, alle sezioni 54, 55,56 e 57 della scuola ‘Vicinanza’ dove tanta gente si sta recando are, aspettando, in fila e all’esterno, il proprio turno. Consiglia

noth2loos : @discordoconme @PoliticaPerJedi @micheleboldrin @CarloCalenda Tu sei buono con Yoda ma vai capito: eri un dem (ma n… - SimoneAlliva : @PBerizzi @FratellidItalia @repubblica perché ddl Zan-Scalfarotto? Si chiama la legge Zan, essendo proprio il depu… - AR1829881905 : RT @atlanticomag: Tradita l’eredità di Martin Luther King. Deputato Dem cerca di risvegliare il partito: “Che persone siamo diventati?” di… - VELOSPORT1960 : Presente alla manifestazione di Roma, il deputato dem spiega all'Adnkronos: 'Ma va combattuta fino alla fine. Il sì… - Sercit1 : RT @LaVeritaWeb: Il governatore Pd avrebbe pagato 70.000 euro in più la nuova casa a Salerno rispetto al prezzo ufficiale. Il figlio Piero… -

Ultime Notizie dalla rete : deputato dem

Irpinia News

Tagliare il numero dei parlamentari o no? Questo il quesito per 46.641.856 italiani chiamati al voto per il referendum di domenica e lunedì. Ad essere precisi sarà questo il quesito che gli elettori t ...CELANO – “Un nuovo dolore, Domenico Carusi non c’è più. Sembra assurdo, non riesco ancora a crederci. Si è spento nel sonno, lui che era sempre impegnato, affabile, disponibile. Domenico era una colon ...Giovedì, dalla nave, si erano buttati in mare in 76: soccorsi dalla capitaneria di porto, erano stati portati sulla banchina, rifocillati e imbarcati sull'Allegra. Ieri è stato il turno di altri 48: p ...