Gattuso lascia il mercato del Napoli in panchina: Osimhen guarda, Mertens gioca (Di domenica 20 settembre 2020) Non sarà una bocciatura del mercato, così assicura la Gazzetta dello sport, ma è difficile definirla altrimenti la formazione che Gattuso dovrebbe mandare in campo oggi a Parma per l'esordio del Napoli. Il tecnico calabrese prende i 47,5 milioni spesi per Osimhen (che per De Laurentiis sono 80, include anche i Primavera che poi alla fine sono finiti alla Fermana) e li porta con sé in panca. Cui vanno aggiunti i circa 16 per Petagna. Il nigeriano comincerà stando seduto, e lo stesso vale per l'ex Spal. gioca la vecchia guardia, l'usato considerato sicuro: Mertens centravanti e secondo la Gazza Politano (e non Lozano) a destra. A sinistra ovviamente Insigne che da quando c'è Gattuso da lì non ...

