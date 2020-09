Coronavirus, Germania torna ai numeri di aprile. Uk, Jonhson pronto a nuove restrizioni: scontri tra polizia e manifestanti anti-lockdown (Di sabato 19 settembre 2020) Lo spetto di un nuovo lockdown incombe sull‘Europa. Nell’ultima settimana i casi di Coronavirus sono cresciuti esponenzialmente in praticamente tutti i Paesi del Vecchio Continente e la tanto temuta “seconda ondata” del virus sembra essere imminente oltre che, come ha rilevato il premier britannico Boris Johnson, inevitabile. Tanto che il premier si dice pronto a maggiori restrizioni, ma a Londra un migliaio di manifestanti contrari alle misure di lockdown, alle mascherine e al distanziamento sociale per l’epidemia di Coronavirus, in nome dello slogan “Resist and Act for Freedom” (Resisti e agisci per la libertà) si è radunata a Trafalgar Square, dove ci sono state tensioni e qualche tafferuglio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 19 settembre 2020) Lo spetto di un nuovoincombe sull‘Europa. Nell’ultima settimana i casi disono cresciuti esponenzialmente in praticamente tutti i Paesi del Vecchio Continente e la tanto temuta “seconda ondata” del virus sembra essere imminente oltre che, come ha rilevato il premier britannico Boris Johnson, inevitabile. Tanto che il premier si dicea maggiori, ma a Londra un migliaio dicontrari alle misure di, alle mascherine e al distanziamento sociale per l’epidemia di, in nome dello slogan “Resist and Act for Freedom” (Resisti e agisci per la libertà) si è radunata a Trafalgar Square, dove ci sono state tensioni e qualche tafferuglio ...

