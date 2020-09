“Si stanno baciando?”. Elisa Isoardi e il marito della conduttrice: la foto rubata ‘vola’ (Di venerdì 18 settembre 2020) Elisa Isoardi, la foto choc è già notizia. La conduttrice, al momento single, è la protagonista indiscussa di una foto decisamente ‘ambigua’. Beccata in compagnia del marito di Milly Carlucci, cosa si nasconde dietro l’immagine? A diffondere l’indiscrezione, il noto settimanale Nuovo, che ha pubblicato una foto in cui Elisa Isoardi sembra baciare Angelo Donati. Basta davvero poco per ritrovarsi al centro del gossip. È accaduto ancora una volta anche a Elisa Isoardi che, dopo la celebre relazione con Matteo Salvini, torna a riempire le pagine delle più note riviste di gossip. Infatti, se Il Capitano ha già trovato l’amore in ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 18 settembre 2020), lachoc è già notizia. La, al momento single, è la protagonista indiscussa di unadecisamente ‘ambigua’. Beccata in compagnia deldi Milly Carlucci, cosa si nasconde dietro l’immagine? A diffondere l’indiscrezione, il noto settimanale Nuovo, che ha pubblicato unain cuisembra baciare Angelo Donati. Basta davvero poco per ritrovarsi al centro del gossip. È accaduto ancora una volta anche ache, dopo la celebre relazione con Matteo Salvini, torna a riempire le pagine delle più note riviste di gossip. Infatti, se Il Capitano ha già trovato l’amore in ...

