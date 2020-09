Politica in lutto: scomparsa l'ex parlamentare barese Maria Celeste Nardini (Di mercoledì 2 settembre 2020) Si è spenta oggi, all'età di 78 anni, li avrebbe compiuti il prossimo 28 settembre,, l'ex parlamentare barese Maria Celeste Nardini. Eletta per la prima volta nel 1994 alla Camera dei deputati per ... Leggi su baritoday

Lutto nel mondo dell'arte e della cultura. È morto Philippe Daverio. Lo ha reso noto la regista e direttrice del Franco Parenti Andrée Ruth Shammah. 70 anni, nato in Francia a Mulhouse, da padre itali ...

